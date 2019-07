Cna Rimini fa il punto con il Segretario Generale Silvestrini: ‘Un territorio con una capacità imprenditoriale incredibile’

Attualità

Rimini

| 17:43 - 31 Luglio 2019

Il Direttore Provinciale Davide Ortalli, il Segretario generale Sergio Silvestrini e il Presidente provinciale Mirco Galeazzi.

Dalle concessioni balneari, alle infrastrutture, ai trasporti sul territorio riminese: tanti gli spunti che hanno animato l'assemblea generale di Cna che si è tenuta martedì a San Giovanni in Marignano alla presenza dei vertici di Cna Rimini, Cna Romagna Servizi e il Segretario Generale Cna Sergio Silvestrini. Silvestrini ha colto l'occasione per complimentarsi con la realtà provinciale e assicurarle il suo sostegno come Cna nazionale.





Si è parlato appunto del territorio “estremamente votato al turismo – afferma Silvestrini – con imprese che lavorano in maniera dinamica, con una dedizione straordinaria proprio perché questo è il settore che rappresenta la risorsa maggiore: siamo il quinto paese mondiale per attrattività e questo territorio è in prima linea, a Rimini la capacità imprenditoriale e di fare comunità ha ‘sopperito’ alla carenza di bellezze eccezionali, sostituite con efficienza e fascino”.





Le problematiche però non mancano, sulla direttiva Bolkestein Silvestrini ricorda come Cna Balneari stia affrontando una strenua battaglia: porteranno avanti le loro istanze, impegnando il Governo a dare respiro alle aziende balneari.





Capitolo infrastrutture: “La E45 è un pezzo d’Italia che non funziona, abbiamo chiesto e continueremo a sostenere il rifacimento di questo asse viario fondamentale che collega varie regioni e non abbiamo ancora una soluzione, ci batteremo come Cna affinché arrivi presto una soluzione”.





Sulla Cna Rimini Silvestrini plaude al lavoro ben fatto sul territorio, con grandi imprenditori soci e “faccio loro tanti auguri affinchè continuino su questa strada”.





Gli fa eco Mirco Galeazzi, presidente Cna Rimini, rimarcando le prospettive lungimiranti nonostante il momento difficoltoso attraversato: “Questo è sicuramente un momento di riscatto e la presenza del segretario ci dà modo di rafforzare la nostra volontà di sviluppo”.





Ovviamente c’è stata grande partecipazione dei soci, in una location, quella della Tenuta del Monsignore a San Giovanni, in cui i lavori si sono svolti in maniera gradevole e piacevole.













Intervista al Segretario Generale Cna Sergio Silvestrini e a Mirco Galeazzi Presidente provinciale Cna di Maria Assunta (Mary) Cianciaruso