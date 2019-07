Riccione: ‘Solo cose belle’ fa sold out al ‘Cinema in Giardino'. INTERVISTA al regista Kristian Gianfreda

Attualità

Riccione

| 16:49 - 31 Luglio 2019

La vice sindaco di Riccione Laura Galli, Massimiliano Giometti e il regista Kristian Gianfreda.

Oltre Il film "Solo Cose Belle" riempie l'Arena di viale Lazio a Riccione per Cinema in Giardino, la rassegna di film all'aperto curata da Giometti Cinema. Oltre 500 spettatori mkartedì sera non solo hanno assistito alla proiezione, ma hanno avuto l'opportunità di ascoltare il regista, Kristian Gianfreda, e la testimonianza di una casa famiglia della Comunità Papa Giovanni XXIII.







E dopo il sold out fatto registrare martedì sera dal film Solo cose belle, la programmazione di Cinema in giardino prosegue questa sera con 7 uomini a mollo, l’esilarante commedia francese di Gilles Lellouche, giovedì 1° agosto con il campione di incassi e Premi Oscar Green book, venerdì 2 agosto con quello che è indubbiamente il fenomeno dell’anno, Bohemian Rhapsody. Nel fine settimana saranno sul grande schermo il delicato road movie Il viaggio di Yao (sabato 3 agosto) e Il traditore (domenica 4 agosto), la storia del pentito di mafia Tommaso Buscetta interpretata da un superlativo Pierfrancesco Favino.

Anche questa estate si può raggiungere l’arena di Cinema in Giardino (viale Lazio, 8) con il trenino (sconto di un euro sul biglietto per chi si presenta con il ticket del trenino).

Il costo del biglietto si conferma a 5 euro, mentre per le anteprime è 7 euro (ridotto a 6 euro per over 65 e under 12). L’abbonamento, escluse le anteprime, comprende 5 film al prezzo di 20 euro.









In audio interviste al regista Kristian Gianfreda e al vice sindaco e assessore ai servizi alla persona e alla famiglia del comune di Riccione di Maria Assunta (Mary) Cianciaruso