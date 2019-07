Cine-picnic totalmente plastic free al parco del Conca

Eventi

Morciano di Romagna

| 16:47 - 31 Luglio 2019

La locandina del Cinepicnic a Morciano.

Morciano di Romagna si prepara ai cine-picnic al parco del Conca, promossi dal Leo club Valle del Conca in collaborazione con il Comune e in programma venerdì 2 e mercoledì 7 agosto per il circuito di Notorius - Vela Illuminata, che porta il grande cinema nei piccoli borghi dell’entroterra. La serata (ad ingresso gratuito) comincerà alle 19 con l’apertura degli stand gastronomici. Si potrà cenare con i menù a tema preparati sul posto dallo staff del Leo club, seduti su coperte portata da casa o disponibili con i popcorn presso gli stand. Le proiezioni avranno inizio alle 21. La prima pellicola in programma, venerdì 2 agosto, è “Wonder”, con Julia Roberts, Owen Wilson e Jacob Tremblay. Seguirà, mercoledì 7 agosto, il film d’animazione “Pets”. Per i menù completi di cine-picnic è consigliata la prenotazione (3389893564).



Il ricavato delle serate servirà a finanziare Emporio Rimini, il primo emporio solidale della nostra provincia dedicato alle famiglie in difficoltà, e la scuola di Wolisso, in Etiopia. Inoltre i due appuntamenti saranno al interamente plastic free. Una scelta ben precisa, in linea con lo spirito ecologistica del Leo club. Durante le proiezioni, tutti i materiali utilizzati saranno completamente biodegradabili. sarà possibile ottenere uno sconto sulla seconda consumazione per chi deciderà di riutilizzare lo stesso bicchiere.