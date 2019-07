A Italia in Miniatura venerdì 9 agosto si fa festa con il Pigiama Party

Eventi

Rimini

| 16:47 - 31 Luglio 2019

Lo spettacolare Pigiama Party sotto le stelle.

Venerdì 9 agosto a Italia in Miniatura torna lo spettacolare Pigiama Party sotto le stelle. L’evento più atteso e divertente dell’estate giunge alla 10° edizione e festeggia con un programma stellare: fiaba, spettacolo, scienza e comicità, per finire con una battaglia di cuscini sotto le stelle cadenti.



E’ una data da segnare sul calendario perché è l’unica occasione di vedere Italia in Miniatura di sera, illuminata come un paesaggio da fiaba fino a mezzanotte. Un colpo d’occhio suggestivo, con gli oltre 270 monumenti in miniatura accesi e le attrazioni in funzione fino alle 23:15.



Il dress-code richiesto è il pigiama: ci si diverte di più e si entra gratis, quasi.

Dalle 19:00, infatti, l’ingresso è gratuito per i bimbi in pigiama. Se gli adulti si presentano in pigiama o camicia da notte, oltre a divertirsi un mondo, pagheranno un biglietto a… gravità ridotta di 10 Euro (invece di 23). Consigliatissimo: un cuscino, per partecipare alla battaglia.



COME FUNZIONA Dalle 20:30 in Piazza Italia, trucco bimbi gratuito: ci penserà Arianna Barlini, la bodypainter dei record, a truccare gratuitamente i bimbi in versione fluo, per brillare nella notte. Alle 21 Arrivano Pinocchio, il Grillo parlante e la Fata Turchina: comincia lo show! Alle 21:15 si parte per le stelle con i due strampalati astronauti di Missione Spaziale, show tutto da ridere con passeggiate lunari, gag in assenza di gravità ed esperimenti scientifici in diretta con il pubblico, a cura di Fun Science (Parmitano non poteva). Alle 22:00 l’evento clou della serata: la battaglia di cuscini sotto le stelle di San Lorenzo. Si lotta senza esclusione di colpi ma con le “armi” più soffici del mondo: cuscini e guanciali. In caso qualche smemorato dimentichi a casa il cuscino, i primi 500 bambini che si presentano dalle 19 avranno la possibilità di ritirare un cuscino omaggio (fino a esaurimento scorte).



Il Pigiama Party di Italia in miniatura è da dieci anni l’evento per famiglie più insolito e curioso dell’estate in Romagna: vale la pena esserci anche solo per far parte del più grande raduno di persone in pigiama d’Italia (alcuni con berretto da notte e cuscino sottobraccio), oltre che per godersi l’atmosfera indescrivibile di Italia in Miniatura di notte. E poi… come si potrebbe mai mancare al selfie collettivo con il lancio in aria di centinaia di cuscini?



QUALCHE INFORMAZIONE UTILE Ogni biglietto acquistato vale per la promozione “Gratis un secondo giorno a scelta”, se vidimato all’uscita permette di rientrare gratis una seconda volta. I bimbi sotto i 100 cm di altezza non pagano, i bimbi in pigiama entrano gratis se accompagnati da un adulto. Gli adulti in pigiama pagano solo 10 Euro. Bambini e adulti non in pigiama pagano biglietto regolare (23 Euro/17 Euro). Nel parco sono aperti due ristoranti e due chioschi ristoro. Sono ammessi i cani, che vanno tenuti al guinzaglio (museruola richiesta se di grossa taglia).