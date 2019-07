A Rimini partirà un corso biennale per diventare "tecnico in automazione e sistemi meccatronici"

Attualità

Rimini

| 16:30 - 31 Luglio 2019

Uno studente di un Its Meccatronico di Verona (foto da internet).

Il problema del gap fra la domanda delle imprese dell'industria e l’offerta presente sul mercato è sempre più stringente, tanto che le aziende della Romagna risentono della difficoltà di trovare figure tecniche specializzate. Per dare una risposta concreta, a Rimini arriva la Fondazione ITS Maker (Istituto Superiore meccanica, meccatronica, motoristica e packaging dell’Emilia Romagna) con il percorso biennale “Tecnico superiore per l’automazione e i sistemi meccatronici”, indirizzato a formare tecnici in grado di operare, realizzare, integrare, controllare macchine, impianti e sistemi automatici e meccatronici.



Fortemente voluto da Confindustria Romagna e dalle imprese del territorio, sarà realizzato a Rimini in collaborazione con Assoform Romagna e gli istituti tecnici del territorio e si rivolge a un massimo di 25 diplomati della scuola secondaria superiore. Saranno 2000 ore di formazione di cui 800 ore circa di tirocinio presso le più importanti aziende meccaniche, meccatroniche, motoristiche del nostro territorio. Orientato alla cultura del "saper fare", è incentrato ad una didattica che prevede l’alternanza di lezioni teoriche in aula e in azienda, esercitazioni e lavori di gruppo in laboratorio, visite e project work in azienda.