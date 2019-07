Viaggio indietro nel tempo a Sant'Agata Feltria con la quarta edizione di "Storie del medioevo"

Eventi

Sant' Agata Feltria

| 15:05 - 31 Luglio 2019

Il borgo antico di Sant'Agata Feltria.

Per la quarta edizione il borgo di Sant’Agata Feltria, nell’alta val Marecchia, si veste di storia e di “Storie del medioevo”. L’appuntamento è per sabato 3 agosto nella splendida cornice della rocca Fregoso, dove dalle ore 18 fino a tarda serata sembrerà di essere tornati indietro all’epoca di principesse, cavalieri e duelli, tra tipicità del paese, tra cui la famosa spianata, e degustazioni a base di tartufo.



Musica, giocoleria, magie, fuoco, mirabolanti alchimie con ampolle ed alambicchi e più di 30 banchi di didattica. Dal calar del sole, un percorso di candele fino alla rocca per tornare nell'era di mezzo, con il gran finale dell’assalto al castello. Per i più piccoli giochi di un tempo e laboratori per divertirsi ed imparare, per i più grandi scuola di arco e lancio della scure per rivivere le gesta dei cavalieri. Lo spettacolo conclusivo non potrà che svolgersi ai piedi della suggestiva di Fregoso, dove valorosi eroi si affronteranno per l'onore e per la liberazione della principessa nell'eterna sfida tra il bene ed il male. Parcheggio e ingresso sono liberi e gratuiti.