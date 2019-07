Calcio D, si è radunato allo stadio Calbi il Cattolica SM. Al mattino i test, al pomeriggio allenamento

Sport

Cattolica

| 17:40 - 31 Luglio 2019

Il Cattolica si è radunato al Calbi.

Si è radunato al Calbi il Cattolica SM in vista del campionato di serie D 2019/2020. A salutare l'inizio dei lavori anche il sindaco di Cattolica, Mariano Gennari. La squadra è stata divisa in due gruppi, il primo ha iniziato i test alle 9:30, il secondo alle 10:30. Nel pomeriggio alle 17 nuova sessione di lavoro.

A Benedettini, Cevoli, Mingucci, Pasquini, Salcuni e Tomassini, già sotto contratto con il San Marino dalla passata stagione (mentre Pozzi, Gremizzi, Cannoni e Massetti sono in uscita) erano presenti come aggregati: Marcucci, Maggioli, Moroni, Rizzitelli, Fabbri, il difensore della Berretti del Rimini Calcio Guarino, Guglielmi, Berardi, Notarile, Gasperoni, Barellini, Som, Demarzo. Intanto il fisioterapista dei giallorossi sarà Alessandro Migani

Lanciata anche la campagna abbonamenti con lo slogan Difendiamola: tribuna Numerata 350 euro. Tribuna 150 euro (ridotto 100), Curva 100 (ridotto 50)