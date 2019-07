Basket C Silver, la Santarcangiolese ufficializza il lungo Christopher Dini. E' un ritorno

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 14:28 - 31 Luglio 2019

Christopher Dini con la maglia di Santarcangelo (foto Alfio Sgroi).

E' ufficiale. La Santarcangiolese Basket ha tesserato Christopher Dini. Il suo è un ritorno dopo la stagione passata in C Gold con Rinascita Basket Rimini.

Christopher Dini, ritorni a casa solo dopo un anno e trovi un gruppo di giocatori che conosci bene. Com’è maturata questa scelta?

“Santarcangelo è casa mia. Una gran parte dei giocatori che ritrovo li conosco bene sia a livello sportivo sia fuori dal campo e sono veramente contento di avere la possibilità di condividere un altro anno con loro. La mia è stata una scelta di cuore, quindi non potevo rifiutare una chiamata di Santarcangelo. ”

La scorsa stagione, dopo un ottimo inizio, purtroppo un infortunio ad un ginocchio non ti ha permesso di terminarla. Pensi di essere pronto fisicamente e mentalmente per la nuova stagione?

“Purtroppo l’anno scorso l’infortunio non mi ha permesso di completare la stagione, ma sono cose che succedono ed è ormai acqua passata. Io mi sento pronto, non vedo l’ora di cominciare la preparazione e affrontare la nuova stagione.”

Sicuramente giocare al Flaminio davanti a tanta gente è stata una bella emozione ma anche il Pala SGR ha il suo fascino. Cosa si prova a giocare nella squadra della propria città? Ha qualcosa di speciale?

“Giocare al Flaminio davanti a tutta a quella gente è stato fantastico e colgo l’occasione per ringraziare tutti i tifosi riminesi. Il PalaSgr però è per me qualcosa di speciale, ha quell’atmosfera di casa con il calore del pubblico che si percepisce particolarmente dal campo. I tifosi santarcangiolesi sanno essere molto calorosi, anche se di numero inferiore magari a quelli del Flaminio o altri palasport più grandi. Comunque giocare nella propria città, al di là della categoria e del numero dei tifosi, è sempre speciale, perché non giochi solo per te stesso e per la squadra ma anche per quei colori della maglia con la quale sei cresciuto e diventato adulto".