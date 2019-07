Anche Rimini tra i Comuni pronti a dichiarare lo stato di emergenza climatica

Attualità

Rimini

| 14:17 - 31 Luglio 2019

Il Comune di Rimini.

Il Comune di Rimini è pronto a dichiarare l’emergenza climatica del territorio. La proposta, presentata questa mattina (mercoledì 31 luglio) dall’assessore all’ambiente Anna Montini alla III Commissione consigliare, nasce dalla volontà di raccogliere l’invito del movimento Fridays For Future e impegna il Consiglio comunale e più in generale l’intera comunità riminese a mettere in pratica comportamenti e iniziative che possano contrastare il cambiamento climatico e che conducano a una società sempre più sostenibile dal punto di vista ambientale, considerandola la priorità assoluta dei prossimi dieci anni.



Oltre a dichiarare lo stato di emergenza climatica del proprio territorio, così come richiesto dal movimento Fridays for Future, il Consiglio Comunale si assumerà l’impegno di mettere in atto ogni sforzo possibile per contenere l’aumento della temperatura globale entro 1,5 gradi e di fissare un forte obiettivo di riduzione delle emissioni di gas climalteranti per il 2030.



«Rimini si aggiungerà alle 23 città italiane che hanno voluto dichiarare lo stato di emergenza – spiega l’assessore all’ambiente Anna Montini – Un atto che è prima di tutto una presa di responsabilità nei confronti della comunità, riconoscendo la necessità non più procrastinabile di agire in maniera vigorosa e coordinata per difendere il pianeta da un surriscaldamento che provocherà danni irreversibili. L’azione di Fridays For Future ha contribuito ad aumentare il livello di attenzione e di sensibilizzazione su questi temi su cui le istituzioni pubbliche sono già impegnate attraverso politiche mirate al risparmio energetico e allo sviluppo ambientalmente sostenibile. Penso ad esempio alla campagna avviata per ridurre il consumo di plastica monouso, con Rimini che grazie alla collaborazione tra Comune, associazioni e privati ha lanciato la sfida per diventare una delle prime spiagge plastic free in Italia».



Stando al monitoraggio effettuato nel 2016, è già evidente che il Piano 2020 supererà gli obiettivi stabiliti, che prevedevano una riduzione del 20% sia delle emissioni di Co2 sia di consumi energetici e un aumento del 20% di produzione di energia da fonti rinnovabili. Stando alle previsioni, al 2020 infatti l’abbattimento delle emissioni di Co2 sarà del 30%, la riduzione dei consumi sarà del 20%, mentre la produzione di energia rinnovabile avrà un aumento percentuale a quattro cifre.



Tra le azioni messe in campo e attualmente in corso la riqualificazione degli impianti termici di 16 edifici pubblici (di cui 9 scuole) che porterà al 2020 ad un risparmio di 1000 megawatt/ore annue e a ridurre 340 tonnellate annue di Co2. Sul fronte della mobilità grazie alla realizzazione di 9 rotatorie sono state risparmiate 6.350 MW/h e 1.600 tonnellate di C02. «C’è poi l’investimento sul trasporto e la mobilità – aggiunge l’assessore Montini – con l’ampliamento della rete di piste ciclabili e delle zone 30 - Ztl che comporterà una riduzione delle emissioni rispettivamente di 7.500 e 18mila tonnellate di Co2 in meno. A questo si aggiunge il grande investimento sul Parco del Mare, destinato a contribuire ad una maggiore vivibilità complessiva della città, in una strategia che mira a non consumare nuovo territorio ma a recuperare e rigenerare anche con nuovo verde urbano il già costruito».



Tra le altre azioni complementari anche l’installazione delle case dell’acqua, attualmente 7 ma destinate ad aumentare nel prossimo futuro. «A questo scopo andremo anche ad aumentare le fontanelle ad uso pubblico, installandone di nuove a Viserbella, Viserba, Miramare, sulla ciclabile di via Coriano e nella zona dell’invaso del ponte di Tiberio. Proseguiamo inoltre nell'implementazione della dotazione di verde urbano, con nuove piantumazioni distribuite sull'intero territorio comunale».