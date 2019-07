Basket D, gli Angels Santarcangelo saranno targati ancora Dulca

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 13:42 - 31 Luglio 2019

Gli Angels Santarcangelo avranno come sponsor Dulca.





Il Basket Santarcangelo Angels nella stagione 2019/2020 sarà targato Dulca. Il matrimonio con la storica azienda di via Tolemaide prosegue con reciproca soddisfazione, a Roberto Fabbri ed a tutto il cda di Dulca i doverosi i ringraziamenti nelle parole del presidentissimo Maurizio Fabbri:

“Sono veramente felice che un’azienda prestigiosa come Dulca abbia sposato il nostro progetto, sono parte integrante della grande famiglia Angels; la loro costante presenza al nostro fianco dimostra, da un lato, la reciproca soddisfazione per i risultati ottenuti e dall’altro, fornisce ulteriori motivazioni e risorse per sviluppare quella che è la mission di questi 35 anni di mia presidenza: investrire sui giovani e la formazione degli istruttori.”

Sulla stessa lunghezza d’onda il presidente di Dulca Roberto Fabbri. Dalle sue parole traspare tutta la soddisfazione di essere parte integrante di questo progetto: "Con Maurizio Fabbri e Paolo Carasso esiste un grandissimo feeling che va oltre l’aspetto commerciale, Dulca e Angels sono in simbiosi, abbiamo la stessa vision. Quest’anno tutte le formazioni Angels, dalla prima squadra a tutto il settore giovanile saranno griffate Dulca, questo per me e per l’azienda, che vive un momento di grande espansione, è motivo di immenso orgoglio. Assieme a Maurizio, Paolo e a tutto il cda degli Angels condividiamo anche il progetto RBR, mi sembra un fantastico pick ‘n roll……basta che poi mi diano palla sotto per schiacciare!”