Attualità

Rimini

| 13:15 - 31 Luglio 2019

Degrado in via Ennio Coletti 57.

Recita la segnalazione di mercoledì 31 luglio: "Questo è il quotidiano bel vedere che abbiamo in via Ennio Coletti 57 Rimini sia per gli abitanti del posto si per le centinaia di turisti che percorrono il marciapiede". Ricordiamo il numero segnalazioni whatsapp di Altarimini 347 8809485.