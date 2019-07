Cinema, la Vela Illuminata arriva a Saludecio con "Charley Thompson"

Eventi

Saludecio

| 11:56 - 31 Luglio 2019

La Vela Illuminata, la rassegna itinerante cinematografica finanziata dalla Regione Emilia Romagna con l’organizzazione di Notorius Rimini Cineclub e il contributo dei Comuni partecipanti all’iniziativa, prosegue il suo tour nell’estate 2019 nelle più belle località della Provincia di Rimini, con un ricco programma di proiezioni all’aperto ad ingresso gratuito (inizio alle ore 21.15), aperte ogni sera da un cortometraggio d’animazione selezionato dal Festival Cartoon Club di Rimini. In caso di maltempo le proiezioni si tengono al coperto laddove è possibile.

Giovedì 1 agosto a Saludecio in piazza Santo Amato Ronconi è in programma il film Charley Thompson di Andrew Haigh con Charlie Plummer, Steve Buscemi e Chloë Sevigny

Charley vive con il padre e scopre la passione per i cavalli, in particolare per Lean On Pete, cavallo destinato ad essere soppresso, cosa contro la quale il ragazzo si batte con tutte le sue forze. Dal romanzo di Willy Vlautin un film coinvolgente ispirato allo spirito del grande cinema americano degli anni ’70, realizzato dal regista di “45 anni”.