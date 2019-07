Pulizia e decoro urbano, due nuovi "Dog Toilet" installati a Novafeltria

Attualità

Novafeltria

| 11:46 - 31 Luglio 2019

Uno dei nuovi contenitori Dog Toilet.

L’Amministrazione comunale di Novafeltria, per l'attenzione alla pulizia e al decoro urbano, ha provveduto ad installare dei contenitori “Dog-Toilet” per la raccolta delle deiezioni canine.

A spiegare l’iniziativa è l’Assessore Avv. Morena Toni: “A titolo sperimentale sono stati installati, con la collaborazione della Montefeltro Servizi, 2 contenitori, di cui uno nei giardini pubblici del centro storico ed uno in Piazzale I Maggio . Con questa iniziativa l’Amministrazione intende mettere i possessori dei cani nella condizione di non compromettere il decoro urbano della nostra comunità, di pari passo saranno applicate le sanzioni per chi continuerà ad adottare comportamenti incivili.”