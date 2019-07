Auto fuori strada finisce contro un'abitazione, attimi di paura a Corpolò, ferita una ragazza

Cronaca

Rimini

| 11:31 - 31 Luglio 2019

Mini finita contro il muro di una abitazione.

È di una donna ferita il bilancio di un incidente stradale che si è verificato mercoledì mattina, intorno alle ore 11, sulla Marecchiese nella frazione di Corpolò. Coinvolta una Mini targata San Marino che viaggiava in direzione Rimini. Per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo finendo fuori strada, terminando la sua corsa, contro la parete esterna di una abitazione all'altezza di via Maria Bambina. A bordo della vettura una ragazza. La malcapitata è stata trasportata in ospedale dal personale medico del 118. Sul posto anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la vettura.