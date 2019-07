Cronaca

Rimini

| 11:02 - 31 Luglio 2019

Chiuso un hotel-ristorante a Rimini per gravi carenze igieniche-strutturali. L'operazione messa in campo dai Nas di Bologna nel corso di una normale ispezione, ha portato al sequestro di 406 kg di cibo non a norma del valore di circa 10mila euro. Multa per il titolare di 4500 euro.