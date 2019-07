Calciomercato, all'Athletic Poggio arriva Andrea Celli

Sport

Poggio Torriana

| 10:30 - 31 Luglio 2019

Andrea Celli.

Si infoltisce il reparto mediano dell'Athletic che, da oggi, può contare anche sulle prestazioni di Andrea Celli.

Mezzala classe '96 è dotato di ottima tecnica, intelligenza tattica ed acuta visione di gioco, qualità che gli permettono inoltre di ricoprire i ruoli di ala e trequartista. Cresciuto nei settori giovanili di Rivazzurra e Rimini, nel 2015 fa il suo esordio in Prima col San Lorenzo, categoria che non abbandona più in quanto durante le tre stagioni successive indossa i colori del Miramare.

Ora Celli è pronto a tuffarsi nella nuova avventura arancioazzurra: “Ho scelto il Poggio per l'ambiente molto bello che lo circonda e lo anima, parlo quindi dello staff tecnico e dirigenziale ma anche dei giocatori stessi.- commenta il 22enne atleta romagnolo - Elementi che sono in grado di generare determinazione e voglia di fare bene. Dal punto di vista personale questa nuova esperienza mi suscita molto entusiasmo e desiderio di mettermi in gioco per divertirmi, migliorarmi ed offrire un contributo importante alla squadra. Tali sono i motivi del mio trasferimento”.

Chiari anche gli obiettivi che l'ex prodotto del vivaio biancorosso vuole centrare con l'Atheltic: “Mi aspetto un campionato impegnativo e faremo di tutto per dare filo da torcere ad ogni avversaria. Il primo traguardo da tagliare, come ci ha ricordato la società, è la salvezza. Una volta raggiunta quella cercheremo di conquistare il maggior numero possibile di punti, anche per essere soddisfatti dell’impegno profuso durante l’annata”.