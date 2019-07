Rimini Calcio, salta l'allenamento congiunto di giovedì con l'Unione Valmarecchia

Sport

Rimini

| 10:13 - 31 Luglio 2019

Dopo tre stagioni Cicarevic lascia il Rimini.

Salta l’annunciato allenamento congiunto in programma giovedì causa problemi organizzativi manifestati dall’Unione Valmarecchia. Nella speranza di poter incontrare la rappresentativa locale in un’altra occasione, giovedì i biancorossi di mister Cioffi svolgeranno una partitella in famiglia. Confermati il luogo e l’orario: ore 18 sul rettangolo verde di Sant’Agata Feltria.

CICAREVIC VA VIA Risoluzione consensuale del contratto

con l'attaccante, classe '94, Sasa Cicarevic. A Sasa il club manifesta il ringraziamento per la professionalità dimostrata nei tre anni di permanenza in biancorosso e formula i migliori auguri per il prosieguo della carriera. Per lui c'è il forte interessamento del Legnago. Il fantasista sulla sua pagina FB saluta così: "Come tutte le storie c’è una fine, dopo tre bellissimi anni è arrivato il momento di salutare. Vorrei ringraziare tutte le persone che ho conosciuto in questi tre anni e che in qualche modo hanno contribuito alla mia crescita sia come uomo che come giocatore. Vado via con la consapevolezza di aver dato sempre il 100% per questa maglia. Auguro il meglio a questi colori e questa città! Vi porterò sempre nel cuore!".

Sfuma l'arrivo del centrocampista del San Marino Matteo Gasperi: ha firmato un biennale con la Virtus Verona