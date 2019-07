San Marino: serata con cena al tramonto e musica live di grande qualità

Eventi

Repubblica San Marino

| 08:23 - 31 Luglio 2019

Family Business Duo.

Fun4all, in collaborazione con Ristoranti Righi e Laminona, presenta "In centro Live Sunset Food Music", Lunedì 5 agosto, Piazza della Libertà - Centro Storico San Marino.



Il primo di 2 appuntamenti, che legano la suggestiva location della Piazza più importante della capitale, dalla quale si può godere di un tramonto unico, (previsto per le ore 20.29), alla buona cucina e alla musica Live di grande qualità. Arriva da Voghera, Family Business Duo, un'anteprima esclusiva per San Marino e la Riviera Romagnola.



Un duo affiatato e di grande esperienza, formato da Carolina Bertelegni (voce) e Alessandro Tuvo (chitarra e loop station), con repertorio pop & funk in grado di offrirvi un intrattenimento musicale unico e di creare un'atmosfera coinvolgente e divertente. Si esibiscono in Italia e spesso anche all'estero (Four Seasons Hotel (Bahrain) - Conrad Hilton Resort (Bora Bora) - Bushido Buddha bar (Bahrain) - Porsche (Dubai) - Tag Heuer (Italia) - Intercontinental (Dubai).



Abbinati al concerto, cena in piazza, con 2 menù dedicati, proposti dal Ristorante Righi (0549.991196) e Laminona (0549.991586). Si consiglia la prenotazione.



L’evento gode del Patrocinio della Segreteria di Stato per il Turismo e della collaborazione dell’Ufficio del Turismo.www.fun4all.it