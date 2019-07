VIDEO Incendio in un attico, paura a Rimini in via della Fiera

Cronaca

Rimini

| 21:02 - 30 Luglio 2019

Momenti di paura martedì sera poco dopo le ore 19 in via della Fiera a Rimini al civico 66. Per motivi tutti da accertare un'attico con un terrazzo adiacente ha preso fuoco. Una fitta coltre densa e nera si è sollevata. Le persone che si trovavano in casa sono corse all'esterno e hanno fatto scattare l'allarme.



Sul posto sono arrivati due mezzi dei vigili del fuoco con otto persone, un'ambulanza del 118 e i carabinieri. I pompieri hanno lavorando circa tre ore per spegnere l'incendio. Nessuno è rimasto ferito: ancora da quantificare i danni. L'appartamento è stato dichiarato inagibile.