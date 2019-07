VIDEO Rimini, non si fermano all’alt: poi folle fuga, inseguimento e arresto L’auto è fuggita a tutta velocità dal lungomare alla via Verenin e poi in via Tolemaide

Cronaca Rimini | 20:02 - 30 Luglio 2019



Inseguimento adrenalinico, all’ultimo respiro, nel tardo pomeriggio di martedì sulle strade del riminese. Un uomo non ha risposto all’alt e ha forzato un controllo lungo la sua corsa verso una fuga che non è andata a buon fine grazie alla professionalità e alla caparbietà dei Carabinieri. La corsa della Fiat Bravo, iniziata dal lungomare alla via Verenin e conclusa sulla Tolemaide, si è risolta con l’arresto di due nordafricani, di cui uno si trovava al volante. Ancora da chiarire perché i due non si sono fermati. Identità, eventuali precedenti e altri elementi sono al vaglio dei Carabinieri. Ora le due persone sono a disposizione dell’autorità giudiziaria di Rimini.