Calcio C, il bomber riminese Mattia Marchi firma un triennale con la Reggiana

Rimini

| 18:04 - 30 Luglio 2019

Mattia Marchi ai tempi di Rimini.

La Reggiana aveva puntato sul ritorno di Zamparo, ma alla fine l'affare col Parma, che comprendeva anche il portiere Nardi, è saltato e così il ds reggiano Doriano Tosi ha ingaggiato il portiere Narduzzo e come bomber ha scelto Mattia Marchi per il quale anche il club biancorosso aveva fatto un sondaggio. Il riminese Marchi, classe del 1989, in uscita dalla Feralpi Salò, ha firmato con la società granata un accordo triennale. Nell’ultimo campionato, tra Coppa Italia, stagione regolare e play off ha collezionato più di 40 presenze con 5 reti realizzate di cui due al Rimini. Ha vestito anche le maglie di Mantova, Pavia, Cremonese, Virtus Entella e Sudtirol. L’attaccante un mesetto fa si è sposato con Lisa nel santuario delle Grazie.