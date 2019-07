Calcio RSM, Cosmos col duplice obiettivo: fase finale del campionato e almeno semifinali di Coppa

Sport

Repubblica San Marino

| 17:43 - 30 Luglio 2019

Molinari, Donnini, Montagna, Paolini e Albani.

Centrare la qualificazione alla fase finale del campionato e raggiungere almeno le semifinali della Coppa Titano. Questo è il duplice obiettivo della Società Sportiva Cosmos, pronta ad affrontare con l’entusiasmo e la grinta di sempre una nuova stagione calcistica. Il team gialloverde di Serravalle si è presentato ai tifosi e agli sponsor giovedì scorso nella Sala Cesta del Best Western Palace Hotel di Serravalle e in tutti i giocatori, lo staff tecnico e la dirigenza si è intravista la voglia immensa di divertirsi, migliorarsi, aiutarsi a vicenda e vincere.

Il primo a prendere la parola è stato il presidente della Società Sportiva Cosmos, Paolo Montagna, che ha dichiarato: "Quest'anno abbiamo tagliato il traguardo dei 40 anni di vita. Siamo una società seria e gloriosa. Dobbiamo e vogliamo divertirci e, allo stesso tempo, comportarci bene sotto ogni aspetto. Abbiamo fatto qualche cambiamento per affrontare al meglio la prossima stagione. Il nostro obiettivo è quello di migliorarci anno dopo anno, magari riuscendo già in questa stagione a centrare la qualificazione alla fase finale di campionato dopo tanti anni di assenza e a raggiungere almeno le semifinali della Coppa Titano".

I riflettori si sono accesi e sono stati puntati sul Cosmos, che ora può finalmente vantare in rosa ben due giocatori nel giro delle Nazionali sammarinesi di calcio (Kevin Zonzini nella maggiore mentre Stefano Sartini nell’Under 21) e forse presto anche il ritorno un terzo (Michele Cervellini). Le redini della squadra di calcio sono state affidate quest’anno al tecnico Cristian Protti, il quale ha asserito: “Sono contento di poter lavorare con Massimo Pari, vice allenatore e preparatore atletico, Giacomo Morelli, preparatore dei portieri, e Maurizio Tura, massaggiatore e fisioterapista, anche in questa nuova avventura professionale e ringrazio la società per la fiducia. Abbiamo fatto un ottimo lavoro in queste settimane nell'allestire insieme la rosa. Ci siamo aiutati tutti a vicenda per scegliere i componenti della squadra. Il campionato è estremamente equilibrato, basta un piccolo particolare per vincere le partite. Dobbiamo allenarci bene e seriamente. Dobbiamo costruire un gruppo unito e forte dentro lo spogliatoio tutti insieme. I ragazzi devono arrivare al campo con il sorriso e lasciarlo sempre allo stesso modo. Il divertimento è alla base di tutto. Ho tanti giocatori a disposizione ma avranno tutti la stessa considerazione da parte dello staff tecnico e della dirigenza. Auguro una stagione fantastica a tutti".

Anche il neo ds del Cosmos, Manuel Molinari, ha voluto dire la sua sul nuovo Cosmos: "Ringrazio tutti coloro che hanno voluto credere nel progetto Cosmos. Vorrei continuare a vedere sul campo una squadra grintosa e leale. Cercheremo in tutti i modi di disputare una bella stagione".

PREPARAZIONE La preparazione estiva durerà dal 19 al 31 agosto e si terrà tra i campi da calcio di San Vito e Dogana, ovviamente con tanto di test amichevoli con club romagnoli e sammarinesi (la prima il 24 agosto alle ore 16.30 contro l’Asd Riviera United, neonata squadra militante nel campionato riminese della Terza Categoria).

ROSA La rosa è composta dai seguenti giocatori: portieri - 1 Andrea Gregori (italiano, confermato), 93 Lorenzo Batori (italiano, nuovo); difensori - 2 Alex Cavalli (sammarinese, confermato), 3 Fabio Baschetti (italiano, confermato), 4 Fabiano Grassi (italiano, confermato), 7 Matteo Ferrari (italiano, nuovo), 17 Daniel Giulianelli (sammarinese, confermato), 18 Lorenzo Marcatilli (italiano, confermato), 20 Stefano Sartini (sammarinese, confermato); centrocampisti – 8 Guido Zaghini (italiano, confermato), 10 Kevin Zonzini (sammarinese, confermato), 14 Michele Cervellini (sammarinese, confermato), 23 Fabio Giovagnoli (italiano, confermato), 71 Nicola Zafferani (sammarinese, nuovo), 86 Riccardo Santini (italiano, nuovo), 96 Manuel Muccioli (italiano, nuovo); attaccanti - 9 Mario Antonio Salvemini (italiano, nuovo), 11 Achille Della Valle (sammarinese, nuovo), 22 Manuel Canini (italiano, confermato), 30 Nicola Canini (sammarinese, nuovo), 88 Jacopo Gualandi (italiano, nuovo), 99 Antonio Azzurro (italiano, nuovo).