Istruttori-educatori insegnano la guida sicura a scuola: succede a Misano Adriatico

Misano Adriatico

| 16:01 - 30 Luglio 2019

Foto ricordo dell'accordo tra comune, autoscuole e polizia municipale di Misano Adriatico.

Il Comune di Misano Adriatico è vicino alla propria comunità e per questo vuole collaborare in modo sempre più incisivo alla sicurezza sulle strade. Ecco perché sei autoscuole del territorio (Sarti di San Giovanni in Marignano, 100 Miglia di Coriano, Cattolicese, Alba Riccione, Camillini di Cattolica e Valconca di Morciano) potranno usare gratuitamente il piazzale dello stadio in località Santa Monica, per svolgere le esercitazioni e gli esami di guida, allo scopo di istruire gli allievi in piena sicurezza e in uno spazio che rispetti tutte le caratteristiche previste dalla normativa vigente.



Non soltanto: lo spirito di condivisione ha spinto queste autoscuole a mettere a disposizione il proprio personale per svolgere 20 ore di lezione di educazione stradale nelle scuole del Comune di Misano Adriatico, oltre a fornire gratuitamente al corpo intercomunale di Polizia locale due motocicli di cilindrata 125 cc. «Mettere a frutto l’apporto che le autoscuole del territorio possono offrire all’intera comunità è un’occasione che l’amministrazione comunale non si è lasciata sfuggire, con l'obbiettivo di trasmettere le buone norme di convivenza civica e di condivisione degli spazi pubblici oltre alla possibilità di rinnovare gratuitamente il parco veicoli con la donazione di due nuovi motocicli – spiega l’assessore alla polizia municipale Filippo Valentini - queste collaborazioni sono molto importanti per l’Amministrazione e rappresentano strumenti significativi per lo sviluppo locale. Le partnership portano a perseguire grandi obiettivi condivisi pubblico privato».