VIDEO Promozione, con l'aperitivo in piscina parte la stagione del Novafeltria calcio

Sport

Novafeltria

| 15:29 - 30 Luglio 2019

Lunedi 29 Luglio presso la Piscina Tanha di Secchiano il Novafeltria Calcio ha presentato la stagione 2019-2020. Alla serata erano presenti anche le autorità: il Comandante Radiomobie Stazione dei Carabinieri di Novafeltria Giancarlo Giuliani, il Comandante Stazione Polizia di Novafeltria Pierluigi Germani, il Sindaco di Novafeltria dr. Stefano Zanchini.



NOVITA' Sono quattro le novità presentate che caratterizzeranno la stagione prossima: la prima è che la squadra è stata ripescata e promossa dal campionato di Prima categoria al campionato di Promozione; la seconda è che la società iscriverà una seconda squadra che parteciperà al campionato di Terza Categoria, che darà l'opportunità di poter continuare a giocare a tutti i giovani che escono dal settore giovanile e in particolare dalla juniores; la terza è che è stato allestito a Novafeltria, in via Cesare Battisti, un negozio che si chiama “Nova Point” dove si potrà trovare tutto il merchandising, i gadget, i kit per i giocatori e che fungerà, soprattutto, da segreteria. La quarta novità è il nuovo campo sintetico che verrà realizzato a Secchiano di fianco al campo da gioco ufficiale e permetterà a tutte le categorie del settore giovanile e alla prima squadra di potersi allenare. Il campo può essere anche affittato per giocare a calcetto, calciotto e calcio nove.Il campo in erba di Novafeltria verrà utilizzato per le partite ufficiali della juniores e terza categoria, mentre il campo di Secchiano per le gare della prima squadra, giovanissimi e allievi.



STAFF TECNICO Durante la serata è stato presentato anche lo staff tecnico: l’allenatore della prima squadra sarà Giacomo Mugellesi, il secondo allenatore e primo allenatore della juniores Giovanni Lasagni, mentre l’allenatore della terza categoria Juri Baldoni. Preparatore di tutti i portieri prima squadra e settore giovanile Omar Ricci, massaggiatore Paolo Valentini



ROSA PRIMA SQUADRA Portieri: Lorenzo Batani, Diego Cappella Difensori: Enea Arapi, Federico Ceccaroni, Danilo Giovannetti , Paolo Gori, Raffaello Rinaldi, Alberto Romualdi, Enea Pavani, Amedeo Valentini. Centrocampisti: Alessio Balducci, Emanuele Bindi, Alessio Crociani, Michele Gregori, Romeo Mamutai, Marco Narducci, Outaadi' Abdellha', Francesco Piva. Attaccanti: Alessandro Di Filippo, Federico Morciano, William Muratori, Thomas Radici, Enea Sartini.



Aggregati in prima squadra in fase di preparazione: Alessandro Cappella, Matteo Crociani, Alessandro Damiani, Mattia Giovagnoli, Michele Gori, Kouassi Hermann, Nicolò Marini, Mirco Amadei, Luca Evangelisti.



L'attività inizierà ufficialmente il primo di agosto presso il Comunale di Novafeltria, con raduno e primo allenamento. Sabato 10 agosto prima amichevole contro la Collonella, sabato 17 seconda amichevole contro la Berretti Rimini ore 18:30, mercoledì 21 agosto terza amichevole contro la Marignanese squadra che milita nel campionato di Eccellenza ore 19:45. Primi impegni ufficiali in Coppa Emilia primo turno Domenica 25 Agosto e Mercoledì 28 agosto il secondo turno. Domenica 1 settembre prima giornata di campionato.



SETTORE GIOVANILE Il Novafeltria calcio è soprattutto settore giovanile con circa 150 giovani atleti tesserati fra le varie categorie che sono: Piccoli Amici 5-6 anni, Primi calci 7-8 anni, Pulcini 9-10 anni, Esordienti 11-12 anni, Giovanissimi 13-14 anni, Allievi 15-16 anni.



Gli allenatori del settore giovanile sono tutti qualificati qualcuno è laureato in scienze motorie e ha conseguito il patentino Uefa B a fronte di questo merito la società richiederà alla Federazione Gioco Calcio la qualifica di Scuola Calcio Elite.

Inoltre il settore giovanile del Novafeltria Calcio rinnova anche quest'anno l'affiliazione con il Rimini Calcio, tant'è vero che in questi anni sono stati selezionati 4 ragazzi che hanno disputati i campionati professionistici nelle loro categorie: Matteo Brighi, Matteo Sposato, Samuele Cicchetti, Lorenzo Alessi.