FOTO Con la vespa tampona auto in coda sulla Marecchiese, 70enne in ospedale

Cronaca

San Leo

| 14:45 - 30 Luglio 2019

La vespa del 70enne a terra di fianco alla Renault station vagon.

Tamponamento con spavento sulla via Marecchiese all’altezza di Torello, frazione del comune di San Leo, dove attorno alle 14.20 di oggi un 70enne di Secchiano in sella a una vespa ha urtato l’auto di una cinquantenne di Pennabilli alla guida di una Renault Clio station vagon. L’uomo stava viaggiando in direzione Rimini sulla statale 258 quando, per cause ancora al vaglio dei Carabinieri che sono intervenuti sul posto assieme alla Croce verde di Novafeltria, ha tamponato l’auto della donna. Inizialmente le sue condizioni avevano preoccupato al punto da chiamare l’elisoccorso, sostituito poi in corsa con un’ambulanza visto che le conseguenze sono parse poi meno gravi. L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Rimini. Disagi al traffico per via del senso unico alternato istituito per consentire le operazioni di salvataggio e i rilievi delle forze dell'ordine.