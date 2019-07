Basket, gli Angels ammessi alla serie D marchigiana: erano in pole in caso di una rinuncia

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 01:06 - 30 Luglio 2019

Maurizio Fabbri presidente del Basket Santarcangelo Angels.

Il Basket Santarcangelo Angels è stato ammesso al campionato di serie D per la stagione 2019/2020. La società del presidente Maurizio Fabbri, in virtù della grande stagione appena conclusa con il terzo posto, aveva guadagnato la pole position in caso di rinuncia di una delle aventi diritto ed è stata ammessa al torneo regionale marchigiano di serie D.

“La partecipazione al campionato di serie D del comitato regionale Marche è motivo di grande soddisfazione per questa ennesima dimostrazione di stima ed un riscontro importante per il lavoro svolto in questi anni dalla nostra società - dice il presidente del club Maurizio Fabbri - , i miei sentiti ringraziamenti vanno al presidente regionale Emilia Romagna Tedeschi, al presidente Paolini della regione Marche ed a tutti i componenti il consiglio direttivo della Fip Marche. Questa esperienza è assolutamente funzionale al progetto, consentirà ai ragazzi di esplorare nuove realtà e confrontarsi con un nuovo campionato ricco di insidie ma al tempo stesso estremamente stimolante.

Sono sicuro che la squadra che allestiremo saprà farci divertire ed il sabato sera riempirà il PalaSGR, ci presenteremo ai nastri di partenza con una squadra che rispecchierà quelli che sono i nostri dettami: giovani, aggressivi ed orgoglio Angels!".