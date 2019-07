Sara Papais del Td Rimini vince il triathlon sprint Silca Cup sul lago di Santa Croce

Sport

Rimini

| 17:46 - 29 Luglio 2019

La veneziana Sara Papais del Td Rimini taglia per prima il traguardo.

Oltre 900 atleti in gara tra sabato 27 e domenica 28 luglio, sul Lago di Santa Croce, in Alpago in provincia di Belluno per un weekend a tutto triathlon. La pioggia non ha fermato gli “ironman” della triplice disciplina. Si sono infatti svolte due spettacolari giornate di competizioni che hanno visto il Triathlon Olimpico Cross Country e Aquathlon Kids sabato, mentre domenica il Triathlon Sprint Silca Cup. A vincere, dopo 750 metri a nuoto, 19,3 km di ciclismo e 5 chilometri a piedi sono stati l’atleta della società organizzatrice, Silca Ultralite Vittorio Veneto, Federico Spinazzè, e la veneziana Sara Papais del TD Rimini. A completare il podio maschile Jakob Sosniok (Lc Bozen) e Stefano Rigoni (Run Ran Run Triathlon), quello femminile Elisa Marcon (The Hurricane) ed Eva Serena (333 Triathlon). Il Trofeo Sicleri, che combinava le classifiche del Triathlon Sprint Città di Caorle di maggio, con questa gara in Alpago, è andato ad Elisa Marcon e a Federico Spinazzè.