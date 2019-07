Moto: Misano: 'Ride on Colors' celebra i 40 anni di Valentino Rossi

Sport

Misano Adriatico

| 17:31 - 29 Luglio 2019

Valentino Rossi.

Al prossimo Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini di motociclismo, in programma a Misano dal 13 al 15 settembre, ci sarà un omaggio per i 40 anni di Valentino Rossi. Un ritratto del nove volte campione del mondo comparirà in una curva del circuito 'Marco Simoncelli', completando l'opera avviata nel 2017 all'interno del progetto 'Ride on Colors'.

"Ho ridisegnato e colorato a mano una bellissima immagine scattata da Gigi Soldano che lo riprende in piega dall'alto - spiega Aldo Drudi, autore dell'opera -. Ho usato l'ombra che si proietta sull'asfalto per inserire nel poster la texture che quest'anno sarà riprodotta sugli spazi di fuga". Il progetto, presentato al Boga Space di Milano, si inserisce nel contesto delle attività relative al Gran Premio: Misano si pone l'obiettivo di confermare anche quest'anno circa 160mila appassionati nel weekend.