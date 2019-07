Basket, Europei Under 18 Division C: San Marino si riscatta e batte Gibilterra (72-49)

Sport

Repubblica San Marino

| 17:24 - 29 Luglio 2019

Nella foto FIBA Tommaso Felici alle prese con la marcatura di El Yettefti.

E' subito rivincita per la Nazionale Under 18 di coach Padovano impegnata negli Europei Division C ad Andorra. Dopo il ko all’esordio, i Titani tornano pienamente in corsa nel girone B grazie al successo su Gibilterra, un 72-49 ottenuto grazie a un’ottima prova di squadra e a un terzo quarto nel quale è arrivato lo sprint decisivo. Mvp Tommy Felici, dominante con 23 punti e 16 rimbalzi, ma sono tanti ad aver dato una mano in questo +23.

PRIMO QUARTO. Cinque punti di Felici, uniti alle triple di Pasolini e Palmieri, lanciano subito San Marino, che in appena tre minuti e mezzo si costruisce già una buona dote (2-11). Gibilterra col passare dei minuti rosicchia qualcosa e torna a un possesso di distanza sulla tripla di Tunbridge (9-12 al 7’), ma i nostri ragazzi hanno convinzione e determinazione a sufficienza per tenere lontani gli avversari e non essere agganciati. Sulla tripla di un ottimo Botteghi e i due liberi di Felici il tabellone segna 9-18, col finale di primo quarto che non cambia la sostanza delle cose e permette ai nostri di rimanere a +9 sul massimo vantaggio (11-20).

SECONDO QUARTO. Gibilterra, alla sua prima partita (nella giornata inaugurale ha riposato), mostra di avere delle armi e prova di nuovo a ricucire sul 19-22 al 13’. Il canestro è di Garcia Tejon, che si fa tutti i venti minuti di primo tempo in campo e contribuisce andando in doppia cifra già all’intervallo. Si va a elastico in questo match ed ecco che, dopo l’8-2 di parziale avversario, un 8-0 sammarinese sigillato dai due liberi di Palmieri scrive a tabellone il 19-30 al 16’. Sulla tripla di Pasolini arriva anche il +13 (23-36), col finale di quarto che resta comunque confortante pur se il vantaggio è ridotto di poco (29-39). Nel primo tempo Tommy Felici è già in doppia-doppia con 12 punti e 10 rimbalzi, ottima gara da all-around per Francesco Palmieri che agli 11 punti aggiunge 6 rimbalzi e 4 assist.

TERZO QUARTO. Obiettivamente il punteggio dice che la partita è ancora lì, lungi dall’essere formalmente conclusa. Serve un’accelerata per mettere un cuscino ancora più confortevole tra sé e gli avversari e per non farsi coinvolgere in un quarto periodo che potrebbe risultare arroventato. San Marino c’è, San Marino risponde. Pasolini, ancora dall’arco, e Botteghi, mettono punti decisamente importanti, Felici domina e si toglie lo sfizio di imbucare pure la tripla del +22 (34-56 al 26’). Tutta la squadra è attenta e concentrata con l’obiettivo di portare a casa la prima vittoria di questo Europeo. Arriva anche il +26 sul canestro di Miriello (36-62) e la gara, con dieci minuti da giocare, è completamente nelle mani dei nostri ragazzi.

QUARTO QUARTO. Il quarto parziale è vissuto sostanzialmente sul velluto, senza mai abbassare troppo la tensione e senza che Gibilterra si avvicini in maniera pericolosa. La Nazionale resta costantemente oltre i 20 punti di vantaggio, segnando meno rispetto ai dieci minuti precedenti ma concedendo il minimo indispensabile a livello difensivo. Il finale sul tabellone del Poliesportiu Sports Hall di Andorra La Vella è di 49-72: 23 punti e 16 rimbalzi per Felici, quattro triple per Pasolini, doppie-doppie per Palmieri e Botteghi. Ottima prova da parte di tutti, bravi boys!!!

Martedì per San Marino è giorno di riposo, il prossimo match è in programma mercoledì alle 17.30 con l’Armenia.



IL TABELLINO

GIBILTERRA – SAN MARINO 49-72

GIBILTERRA: Mesilio 7 (2/8, 1/4), Aradas Garces 8 (3/7, 0/1), Davies 2 (0/1, 0/1), Garcia Tejon 17 (7/12), El Yettefti 6 (3/13), Ben Youssef, McGrail (0/1), Tunbridge 3 (1/5 da tre), Guerra (0/5), Penfold (0/1 da tre), Santos 2 (1/3), Taylor 4 (2/3). All.: Felice.

SAN MARINO: Giovannini 4 (0/3, 1/2), Pasolini 13 (0/2, 4/9), Palmieri 11 (3/10, 1/9), Botteghi 10 (3/10, 1/1), Felici 23 (8/15, 1/3), Miriello 5 (1/3, 0/2), Lioi (0/1), Zafferani 2 (1/1, 0/1), Dappozzo 1 (0/2), Ronci 2 (1/1), Rossi (0/2), Terenzi 1 (0/1). All.: Padovano.

Arbitri: Zamora (AND), Stasiev (MOL), Khaligov (AZE).

Parziali: 11-20, 29-39, 38-62, 49-72.

Rimbalzi: Gibilterra 52 (El Yettefti e Arada Garces 10), San Marino 60 (Felici 16).

Assist: Gibilterra 11 (Garcia Tejon 4), San Marino 20 (Palmieri 5).