VIDEO Rimini, incastrati nell'auto ribaltata fuori strada: liberati da vigili del fuoco

Cronaca

Rimini

| 15:52 - 29 Luglio 2019

Spettacolare incidente nella mattinata di lunedì, verso le 12, sulla Statale 16: un’auto, con a bordo tre persone, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con un furgone finendo la sua corsa a bordo strada dopo essersi cappottata. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 che hanno messo in sicurezza e prestato le prime cure ai feriti, trasportati in Pronto Soccorso, fortunatamente senza gravi conseguenze fisiche. E' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre i passeggeri dall'abitacolo e la rimozione del mezzo. Sul posto, per la gestione del traffico, c’erano gli agenti della Polizia Stradale: inevitabili code, data l’ora di punta.