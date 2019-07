Sabato il Presidente Sergio Mattarella a Rimini per la Sagra Malatestiana

Eventi

Rimini

| 15:29 - 29 Luglio 2019

Il Presidente Sergio Mattarella, sulla destra il Maestro Riccardo Muti.

Sabato 3 agosto sarà una data storica per il Teatro Galli: la prima volta del Maestro Riccardo Muti sul podio riminese, alla presenza della massima carica dello Stato, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un evento eccezionale segna l’apertura della 70esima edizione della Sagra Musicale Malatestiana, con uno straordinario concerto che vedrà il Maestro dirigere la sua Orchestra Giovanile Luigi Cherubini in una selezione di brani tratti da Le nozze di Figaro.





La presenza in sala a Rimini del Capo dello Stato andrà quindi a rendere storico un appuntamento di grande prestigio per la nuova vita del Teatro Galli. Così come fatto per l’inaugurazione del 28 ottobre scorso, anche in quest’occasione si è deciso di portare la musica anche oltre le pareti ottocentesche del Teatro per coinvolgere la città. Sabato in piazza Cavour sarà allestito un maxischermo che consentirà ai riminesi e ai tanti ospiti della città di seguire in diretta l’intero concerto, a partire dalle 21. La realizzazione del progetto illuminotecnico sarà curata da Ideogamma e la piazza sarà allestita con sedute per favorire la fruizione da parte del pubblico (accesso libero, fino ad esaurimento posti).







Il concerto è realizzato in collaborazione con la Riccardo Muti Italian Opera Academy, creata dal Maestro nel 2015 per trasmettere al pubblico e alla nuova generazione di musicisti il patrimonio dell’opera. L’appuntamento al Galli arriva a coronamento di due intense settimane di prove aperte al pubblico dedicate al capolavoro mozartiano che si chiuderanno il 2 agosto al Teatro Alighieri di Ravenna.