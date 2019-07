Rimini Calcio, è l'esperto Federico Gerardi l'attaccante: 22 gol nelle ultime tre stagioni

| 15:14 - 29 Luglio 2019

L'attaccante del Rimini è l'esperto Federico Gerardi, classe '87, è un giocatore biancorosso. Dopo l'esordio nella massima serie con la casacca dell'Udinese, nella stagione 2006-07, l'attaccante nativo Pordenone ha collezionato numerose e importanti esperienze in serie B (tra le altre Ancona, Citatdella, Reggina, Grosseto, Portogruaro) e in C con le maglie, tra le altre, di Ascoli, Reggina, Cittadella, Feralpi Salò, Pordenone, Como e Monopoli per un totale di 329 gettoni di presenza e 59 reti. Nella scorsa stagione il neo-biancorosso ha indossato la maglia del Monopoli totalizzando 32 gettoni di presenza impreziositi da 7 gol e in quelle due precedenti ha miliatto nella Feralèi (8 gol) e Pordenone (7 centri). E' la classica prima punta: è alto 1,91. Significativo anche il bottino di gol nella serie cadetta: 7 gol con Reggina e altrettanti col Cittadella (2014-2016).