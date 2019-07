Be fantasy: A Le Befane 80 ore di spettacolo, 20 artisti alla Kermesse

Attualità

Rimini

| 13:21 - 29 Luglio 2019

Si è concluso domenica 28 luglio 2019 con il 'botto' per il grandissimo afflusso di persone "Be Fantasy", la manifestazione che ha trasformato Le Befane Shopping Centre in un grande universo magico per tutti i fine settimana di luglio. Migliaia i ragazzi, i bambini, gli adulti, le famiglie, gli amanti del fantasy, che durante i quattro weekend della kermesse realizzata da Wasama Creative Factory, si sono incantati, emozionati davanti ai live show e alle scenografie allestite nel centro commerciale, assistendo da vicino a duelli, acrobazie, effetti speciali e all'apparizione, tra i brividi, del Drogon cavalcato da Daenerys Targaryen, madre dei draghi, del Trono di Spade, un drago meccanico che ha fatto la sua comparsa per la prima volta in Italia proprio a Le Befane di Rimini.



Grazie all'impegno di 20 artisti di cui 8 cantanti, 6 ballerini, 1 stunt performer, 4 componenti del Witcher Cat School e 14 persone, tra tecnici, scenografi, registi e coreografi, truccatori, costumisti e macchinisti, oltre alla presenza sempre attiva di Ivan Cecio, direttore artistico della manifestazione e fondatore di Wasama Creative Factory, sono state garantite al pubblico 80 ore di spettacolo. Sulla scenografia allestita in piazza Zara si sono mossi i personaggi più amati della fiabe classiche e delle storie fantasy più attuali - dalle principesse Elsa, Rapunzel, Ariel, Aurora, Biancaneve ad Alice, Jasmine, Pocahontas e la perfida Grimilde; dai cavalieri della tavola rotonda al seguito di Re Artù all'allegra brigata di Robin Hood, fino ai più recenti protagonisti di Assassin's creed e Trono di spade, e tanti altri ancora in un ricco e coinvolgente programma di live show ed effetti speciali ed emozionanti. Senza dimenticare che domenica 21 luglio scorso Be Fantasy è stato anche sul palco di Rimini Comix, con uno show applauditissimo dal pubblico dell'evento riminese dedicato ai fumetti.



"Be Fantasy è stata una bellissima manifestazione - sottolinea Massimo Bobbo, direttore de Le Befane Shopping Centre - e lo sforzo realizzativo molto importante. Oltre agli appassionati del fantasy, penso che soprattutto per i bambini sia stato emozionante potersi scattare una foto con la propria 'principessa' preferita, cantare le canzoni dei film più amati, assistere alle gare di tiro con l'arco o ai combattimenti magistralmente interpretati da attori vestiti con costumi assolutamente fedeli. È stata un'esperienza molto positiva e coinvolgente, da tenere presente anche per il futuro".



Ogni fine settimana dalle 10 alle 20 Be Fantasy ha proposto anche attività di intrattenimento, sfilate in costume, meet and greet, work-shop di trucco cinematografico, laboratori creativi, truccabimbi, giochi di ruolo e laboratorio della Scuola di Fumetto di Rimini. Grazie alla partnership con il Multiplex Giometti de Le Befane Shopping Centre è stata inoltre organizzata una speciale programmazione di film fantastici e di animazione.