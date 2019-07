Gli eventi di agosto al Quartopiano Suite Restaurant di Rimini

Eventi

Rimini

| 12:49 - 29 Luglio 2019

C’è la serata dedicata ai cotti e ai crudi e quella consacrata alle grandi etichette del vino. C’è la magia del Ferragosto da festeggiare nell’elegante terrazza del Quartopiano Suite Restaurant e lo speciale summer party and dinner con le proposte dello chef Silver Succi: il bel locale riminese offre un agosto lontano dalla “movimentata” riviera per privilegiare serate più intime, dove la creatività in cucina si esalta al chiar di luna, al fresco del roof garden.

Si parte giovedì 1 agosto alle ore 20:30 con una cena a tema dal significativo titolo: “Ne vedrete di cotti e di crudi”. Di scena un summer party and dinner con postazioni live e show cooking, drink corner e la selezione musicale di un DJ set. Questo format sarà replicato anche lunedì 26 agosto.

Le stelle cadenti della Notte di San Lorenzo (10 agosto) si festeggiano con 10 stelle del firmamento enologico proposte dal maitre/sommelier Fabrizio Timpanaro in un percorso enoico che parte dal terroir e dai vigneron della Romagna, passa attraverso le nobili espressioni italiane e approda ai blasoni più affermati d’Oltralpe, abbinati ai piatti gourmet del Quartopiano.

Il Ferragosto invece si sdoppia. Nelle serate di martedì 14 e mercoledì 15 agosto, al menu proposto da Silver Succi per l’occasione, si aggiunge un ingrediente speciale: la possibilità di vivere in modo esclusivo i fuochi d’artificio di tutta la Riviera, proprio dall’alto del roof garden.



Info per le serate: 0541 393238