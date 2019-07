Nasconde la droga su un natante nel porto canale, ma il cane antidroga lo scopre

Cronaca

Rimini

| 12:46 - 29 Luglio 2019

Gli agenti di Polizia con l'ausilio dell’unità cinofila antidroga, foto di repertorio.

Tra il pomeriggio di domenica e la notte di lunedì sono stati svolti servizi di controllo straordinario del territorio da parte della Polizia di Stato di Rimini, con particolare riferimento all’area dell’invaso e del Parco 25 Aprile, con l’impiego delle Unità Cinofile integrate dal Reparto a Cavallo e dal personale specializzato nel controllo del territorio. Nella serata di domenica, è stato tratto in arresto un cittadino tunisino irregolare di anni 49 che è stato notato nascondere qualcosa su un natante del porto canale. Alla vista degli operatori, lo straniero tentava di allontanarsi e gettava qualcosa in acqua, che, recuperato, risultava essere sostanza stupefacente del tipo hascish, divisa in due stecchette, per complessivi 10 grammi. Il cane Kent indicava ancora la presenza di stupefacenti sulla persona in argomento che, sottoposta a perquisizione personale, risultava occultare altre 4 confezioni di cocaina. Accompagnato in Questura per l’identificazione, il tunisino è risultato avere precedenti specifici, pertanto veniva tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, in attesa del processo per direttissima.