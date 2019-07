Rimini, presto un protocollo d'intesa per piano Strategico della Valconca

Attualità

Rimini

| 12:25 - 29 Luglio 2019

Riziero Santi ed Elena Castellari.

Proseguono gli incontri del Presidente Riziero Santi con i Sindaci della provincia di Rimini.

Lunedì mattina, nella sede di via D. Campana, è stata la volta del Sindaco di Montescudo-Montecolombo e Presidente dell’Unione Valconca, Elena Castellari.

Principali argomenti dell’incontro la viabilità e il sistema della mobilità di vallata, alla luce dell’adozione del Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT 2025) e della prossima ridefinizione del Tpl conseguente all’entrata in servizio di MetroMare.

Il Presidente Santi e la Castellari, nella sua veste di Presidente dell’Unione Valconca, hanno poi concordato l’imminente sottoscrizione di un protocollo d’intesa, che coinvolgerà anche Rimini Venture, per la realizzazione del Piano strategico della Valconca e per la partecipazione al nuovo bando regionale “Partecipazione 2019” che mira al sostegno delle progettualità locali, con particolare attenzione per le Unioni di Comuni.

Il bando regionale intende valorizzare i progetti che a livello locale agiranno per concorrere al raggiungimento degli obiettivi ONU dell’Agenda 2030: crescita sostenibile, economia circolare, resilienza del territorio, qualità dell’ambiente, salute e benessere.

Attraverso questa collaborazione tra Provincia e Unione si compie un passo decisivo nella progettazione condivisa degli scenari futuri con un metodo partecipativo che prevede il pieno coinvolgimento della società civile e dei cittadini.