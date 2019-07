Capriolo agitato nel centro di Santarcangelo, catturato e riportato nelle campagne

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 12:02 - 29 Luglio 2019

Forze dell'ordine al lavoro per fermare il capriolo.

Giovane capriolo in stato di agitazione nel centro di Santarcangelo salvato dalla Polizia provinciale di Rimini e della Polizia municipale dell’Unione Valmarecchia. Con loro anche una guardia venatoria.

I fatti sono accaduti sabato pomeriggio. Il giovane capriolo si trovava tra via Alighieri e via Galilei e saltava le recinzioni passando da un'abitazione all'altra. Il pericolo era che finisse in strada magari investito da qualche auto.

Gli uomini della polizia locale hanno provveduto alla chiusura al traffico per garantire che le operazioni di recupero potessero avvenire in condizioni di sicurezza. Una volta bloccato

è stato trasportato e immediatamente liberato in area rurale sicura, dopo essersi accertati delle sue buone condizioni di salute.

La polizia locale ringrazia i residenti per la loro collaborazione che ha contribuito a garantire un veloce recupero senza danni per l’animale e senza inconvenienti per le persone e la sicurezza stradale.