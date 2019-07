Sport

Riccione

| 11:26 - 29 Luglio 2019

La schiacciatrice Martina Ugolini.

La prima new entry in casa Gruppo Helyos Riccione Volley è la schiacciatrice Martina Ugolini, classe 1995. Il suo è dunque un vero e proprio “ritorno a casa”, perché parliamo di un ragazza cresciuta nelle giovanili della Riccione Volley, che ha militato per tanti anni in serie C. Nell'ultima stagione era in forza alla Gut Chemical Bellaria di serie C, nella stagione precedente al Cattolica.