Assistenza scolastica per alunni disabili, martedì incontro pubblico a Rimini

Attualità

Rimini

| 10:30 - 29 Luglio 2019

Martedì 30 luglio, alle ore 20.30, presso la sede di via Ducale 7 (piano rialzato, sala gialla), il Comune di Rimini organizza un incontro pubblico per informare circa le innovazioni riguardanti l'assistenza educativa scolastica agli alunni disabili per l' anno scolastico 2019-2020 (Progetto "Investire sulle capacità inclusive del contesto scuola").

Illustreranno il tema l’assessore all’istruzione Mattia Morolli e il direttore del Dipartimento Servizi di Comunità Fabio Mazzotti. Saranno presenti le associazioni Crescere insieme, Papa Giovanni XXIII, Rimini autismo.

I cittadini sono invitati