Tre reati nel giro di una settimana, arrestato 20enne a Bellaria

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 07:36 - 29 Luglio 2019

Tentato furto con strappo, ricettazione, arresto in flagranza per furto. E' il palmares conquistato in tre tempi diversi, e in meno di una settimana, da un 20enne di origine sudamericana in provincia di Rimini. Il giovane è stato colto in flagranza dalla Polizia a Bellaria mentre tentava di introdursi in una abitazione tagliando le inferriate. Il rumore ha insospettito una vicina che ha avvisato le forze dell'ordine. Il complice del 20enne, che faceva da "palo", si era già dato alla fuga. Le manette sono così scattate ai polsi del giovane che, una volta identificato, è risultato vantare già una condanna per furto con strappo, ottenuta pochi giorni prima, e una denuncia per ricettazione.