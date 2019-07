Rimini Calcio, in arrivo il terzino Finizio: nell'ultima stagione alla Vibonese e prima alla Casertana

Sport

Rimini

| 19:37 - 28 Luglio 2019

Mario Finizio in azione (foto sportcasertano.it).

Una delle pedine che sta trattando il Rimini Calcio è un terzino destro. Si tratta di Mario Finizio, classe 1992, alto 1,79, lo scorso anno in serie C alla Vibonese (33 presenze) e nelle tre stagioni precedenti alla Casertana con 15, 34 e 20 presenze dopo l'esperienza alla Fortis Juventus in D e all'Ischia con cui ha vinto il campionato di serie D giocando poi in C2 e serie C unica. Finizio può essere il quinto a destra di uno schieramento a tre, ma si adatta anche alla difesa a quattro. Il suo procuratore Bruno Di Napoli - lo stesso di Cigliano, l'autore del gol contro la Savignanese - assicura che la trattativa è a buon punto: ci sono dei dettagli da sistemare. Il ds D'Agnelli conferma. Il contratto sarà annuale.

Le altre due pedine sono un centrocampista ben strutturato fisicamente, che abbia qualità ma anche forza fisica e soprattutto centimetri vista la stazza dei giocatori in rosa per quanto riguarda questo reparto, un tipo alla Alimi tanto per intenderci. In stand by le posizioni di Gasperi, in ritiro con la Virtus Verona (ma lui vorrebbe venire al Rimini), e Montanari.

Per quanto riguarda l'attaccante, si cerca una prima punta, in grado di fare sportellate in area per gli inserimenti di Zamparo, oppure di Bellante e Arlotti (lunedì controllo dopo la contusione al ginocchio). Per il portiere, si cerca un under perché l'intenzione è di schierare una squadra con tre under. Scotti è confermato. Per quanto riguarda l'attaccante Zamparo, non si muoverà nonostante le avances della Reggiana.

L'esterno under D'Eramo dello Spezia si è accasato al Ravenna. Nessuna novità per gli altri giocatori in uscita.

VERSO IL DERBY Il derby di Coppa Italia si giocherà domenica alle 18,30. Lunedì prevista la riunione del GOS.