| 16:59 - 28 Luglio 2019

Condannato a 6 mesi per violazione degli obblighi di mantenimento dell'ex moglie, un 43enne, italiano ma residente in Svizzera è stato arrestato sabato 27 luglio in un hotel di Bellaria Igea Marina, durante le vacanze insieme ad alcuni amici. L'uomo ha dovuto trascorrere la notte in carcere, ai Casetti. E' stato tradito dall'alert alloggiati. La sentenza era divenuta esecutiva, ma lui non aveva presentato ricorso e sono scattate le manette.