Rimini, si apparta con una prostituta: 70enne rapinato di portafoglio e cellulare

Cronaca

Rimini

| 12:09 - 28 Luglio 2019

La prostituta è stata "abbordata" nei pressi della stazione.

In trasferta a Rimini alla ricerca di qualche ora di “intrattenimento”, un 70enne, cesenate, ha abbordato una prostituta che lo ha “ripulito” portandogli via il cellulare e il portafogli. E’ accaduto nella notte di venerdì. Lo sfortunato ha incontrato la donna nei pressi della stazione, con lei ha stabilito per la prestazione sessuale che avrebbero dovuto consumare in una via nelle vicinanze. Una volta appartatisi però, la prostituta gli ha strappato di mano il portafogli e il telefono, per poi fuggire. L’uomo è riuscito a contattare la polizia e, una volta sul posto, ha fornito la descrizione della donna, sulle cui tracce ora ci sono gli agenti. Il portafogli è stato trovato, ovviamente vuoto, poco distante dal luogo in cui era parcheggiata l’auto.