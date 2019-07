Riccione: grosso albero si schianta in strada per la pioggia, circolazione bloccata per ore

Cronaca

Riccione

| 11:24 - 28 Luglio 2019

Albero caduto in strada (Foto repertorio).

Il maltempo della notte ha creato qualche difficoltà e inevitabilmente qualche danno: erano le 5 e 30 circa quando al comando dei Vigili del Fuoco è arrivata la chiamata per la segnalazione di un albero caduto a causa del vento e delle copiose precipitazioni. I fatti sono avvenuti in viale Fratelli Bandiera, a Riccione. Gli uomini, intervenuti sul posto, coadiuvati da Polizia municipale, hanno operato per circa cinque ore per la rimozione dell’arbusto che ha intralciato la circolazione, bloccata temporaneamente, circa tre ore, per consentire le operazioni di recupero dei rami. Sul posto anche tecnici dell’Hera. Non ci sono danni a persone o cose: quando ha ceduto l'albero, fortunatamente la strada era libera da mezzi, sia in transito che in sosta.