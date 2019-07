Maltempo, scatta il divieto di balneazione: ecco tutte le zone interessate

Attualità

Rimini

| 10:21 - 28 Luglio 2019

La mappa con le zone interessate dal divieto di balneazione.

Piogge intense hanno interessato nella giornata di sabato tutta la provincia specie lungo la costa e pianure tra Rimini e Bellaria. Sono possibili comunque parziali schiarite con qualche squarcio di sole.

Miglioramento definitivo solo nel corso della serata. Come prevedibile, le forti piogge hanno generato scarichi a mare e di conseguenza il divieto di balneazione in corrispondenza degli sfioratori. Le zone interessate sono: Torre Pedrera Brancona, Viserbella – La Turchia, Rimini Ausa, Colonnella 1 e 2 a Bellariva, Rodella a Rivazzurra; Roncasso a Miramare. A Riccione interessata la zona del Rio Asse; a Cattolica Torrente Ventena e viale Fiume. Il divieto è previsto per 18 ore, ma non è escluso che si protragga.