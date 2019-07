Rimini Calcio, 1-0 nel test contro la Savignanese a Sant'Agata Feltria: rete di Cigliano

Sport

Rimini

| 20:58 - 27 Luglio 2019

Luca Cigliano, uno dei volti nuovi del Rimini Calcio.

Con una rete di Cigliano, sul finire della prima frazione di gioco, il Rimini a Sant'Agata Feltria ha superato la Savignanese 1-0 al termine della prima settimana di ritiro. Non hanno giocato gli infortunati, il difensore Ferrani e l'attaccante Zamparo: quest'ultimo – rilanciano i media reggiani – potrebbe cambiare aria e ritornare proprio alla Reggiana dove potrebbe arrivare il portiere Nardi (ex Santarcangelo) per l'infortunio di Venturi (ex Ravenna): le porte biancorosse sono sempre più girevoli. Ad una settimana dall'inizio della Coppa Italia il ds Rino D'Agnelli ha ancora parecchie pedine da trovare.

RIMINI primo tempo (3-5-2): Scotti; Boccaccini, Scappi, Nava; Silvestro, Cigliano, Palma, Candido, Picascia; Arlotti, Bellante. All.: Cioffi.

RIMINI secondo tempo (3-5-2): Scotti (24’ st Santopadre), Boccaccini, Scappi, Picascia; Mancini, Pari, Palma, Van Ransbeek, Silvestro (20’ st Magi); Ventola, Candido. All.: Cioffi.

RETE: 40’ pt Cigliano.