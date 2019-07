Temporale dopo l'afa, cade un albero in strada a Rimini. Intervento dei Vigili del Fuoco

Cronaca

Rimini

| 18:15 - 27 Luglio 2019

Foto di repertorio.

Come da copione e da previsione, il maltempo è tornato a flagellare anche il territorio riminese. Per colpa del forte vento che sta soffiando in queste ore sulla riviera, attorno alle 16.30 di oggi i Vigili del fuoco della compagnia di Rimini sono intervenuti in via Castellaccio, parallela della Consolare 72, all’altezza del civico 2224 per tagliare e rimuovere un albero crollato sulla strada in modo da impedire il transito a qualsiasi mezzo. Poco dopo è un ramo si è staccato da un albero a Bellaria-Igea Marina in via Andrea Costa, creando ulteriore disagio alla circolazione. In nessuno dei due casi sono stati registrati danni o cose o a persone.