Basket C Silver, anche Fornaciari tra i riconfermati nel roster della Sangtarcangjolese

Sport

Rimini

| 16:28 - 27 Luglio 2019

Riccardo Fornaciari (foto Alfio Sgroi).

Riccardo Fornaciari volerà sulla testa di compagni e avversari con la maglia giallo

blu dewlla Santarcangiolese Basket anche per la prossima stagione. “L’ultima stagione per me è stata molto importante perché mi ha dato grandi soddisfazioni sia a livello personale sia di squadra - spiega - Durante il campionato siamo cresciuti molto raggiungendo risultati insperati, non siamo riusciti ad ottenere la promozione e questo è uno dei motivi che mi ha spinto verso la riconferma.”

Come pensi sarà la prossima stagione?

“Da un certo punto di vista sarà difficile perché alcuni ragazzi importanti ci hanno lasciato, però i nuovi acquisti (alcuni dei quali saranno presentati la prossima settimana ndr”) sono altrettanto validi. Quindi mi aspetto il solito campionato duro e faticoso ma credo che, se ci impegneremo al massimo, potremo lottare per le prime posizioni”.

A Santarcangelo hai abituato i tifosi a giocate spettacolari e soprattutto alle tue schiacciate. A proposito, ti ricordi la prima volta che ti è riuscita una schiacciata?

“Sì, me lo ricordo. Ero appena passato dall’Ibr alla Stella, avevo circa 15-16 anni. C’era un mio nuovo compagno di squadra Simone Berni che schiacciava già anche a due mani. Io non ci avevo mai provato e lui mi ha detto che vedendo la mia elevazione ci potevo riuscire anch’io. Così ci ho provato anch’io e dopo qualche tentativo ci sono riuscito.“