'Il Richiamo', Federico Cimaroli da imprenditore della notte a guida per scoprire il proprio io

Rimini

| 16:06 - 27 Luglio 2019

Federico Cimaroli presenta il suo libro 'Il Richiamo'.

Le cronache mondane hanno conosciuto il riminese Federico Cimaroli come uno dei più dinamici imprenditori della notte, uno dei tanti personaggi che, tra una festa e un party, hanno contribuito a creare il mito della movida riccionese.

Oggi, Federico ha smesso i panni dell'imprenditore e - dopo un laborioso percorso interiore - è diventato uno scrittore e conferenziere, uno dei maestri più autorevoli nel mondo olistico, autore del libro "Il Richiamo" edito da Leduetorri: "Questo libro - dice rivolgendosi direttamente al lettore - propone un percorso non comodo che dà voce alla tua coscienza, a un suono silenzioso, pieno di vita, dal quale sei sempre scappato".

Una metamorfosi radicale che, dal trampolino dell'effimero, l'ha catapultato nell'universo della ricerca interiore. Da ex gestore di noti locali alla moda come il Mojito beach e l'Hakuna Matata in zona Marano, Federico scopre il vero significato della vita e, dopo aver rottamato la superficialità di una vita spesso al limite, uscendo da uno stato di profonda sedazione psichica, entra finalmente in contatto con il suo "io".

“Il mio obiettivo oggi - dice - è il contagio, ovvero consegnare al maggior numero di persone la possibilità di trovare risposta ai propri quesiti esistenziali, comprendere e sviluppare i propri talenti. Dare la possibilità, come ho fatto io, di comprendere quanto i nostri pensieri ed emozioni che muovono la nostra vita siano generati dall'influenza di una società dormiente che divora, parla, gesticola in ogni istante, cammina e chiacchiera senza aver minima coscienza di ciascuno di questi movimenti. Nel periodo evolutivo in cui sempre più persone hanno capito che qualcosa fuori non quadra, e tutto ciò che ci hanno insegnato non corrisponde al vero, ho voluto scrivere su carta anni di ricerche, viaggi, esperienze, per dare la possibilità al maggior numero di persone di prendere in mano la propria vita.”

Autore del blog "Pensiero Caffè", Cimaroli nel suo libro descrive il mondo reale, dispensa suggerimenti, insegna esercizi per uscire dallo stato di "addormentamento" in cui si trova, come polli d'allevamento, la maggior parte delle persone: "Finché non sarai disposto a mettere in dubbio tutto - dice - non riuscirai mai ad aprirti a nuove prospettive, trovando il tuo centro di gravità permanente".

"Cercando di sembrare ciò che non siamo, cessiamo di essere quel che siamo", ci ricorda Cimaroli che parte dalla "scala del risveglio" e, dopo un intimo viaggio dell'anima, ci spiattella sotto il naso il vero Matrix dell'esistenza.

Il viaggio parte con una domanda che ogni lettore dovrà porsi: chi sono io? A rispondere un libro che va letto con attenzione, perché - dopo quelle 261 pagine - nulla sarà più come prima.