Cerimonia di alza bandiera delle bandiere blu, verde e gialla ottenute da Misano

Attualità

Misano Adriatico

| 15:27 - 27 Luglio 2019

La cerimonia nel piazzale di spiaggia libera antistante Piazzale Roma.

Venerdì mattina nel piazzale di spiaggia libera antistante Piazzale Roma, il Sindaco Fabrizio Piccioni affiancato dalle autorità civili e militari (Carabinieri, Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto e Polizia locale) e dai rappresentati delle associazioni di categoria ha celebrato l’assegnazione delle bandiere blu, verde e gialla al Comune di Misano.



Si tratta di un risultato nuovamente virtuoso che non riguarda solo la Amministrazione Comunale ma l’intero sistema turistico e dell’accoglienza del territorio. Ricevere infatti la massima attestazione per la qualità dell’acqua e della spiaggia (bandiera blu), dei servizi a misura di bambino (verde) e per le quantità e qualità di piste ciclabili (gialla) premia la propensione a collaborare e a lavorare in sinergia tra pubblico e privato.



Alla cerimonia, tra gli altri, ha presenziato anche Lorenzo Spadini, presidente della Marina Portoverde Resort che ha ricevuto al pari del Comune, la bandiera blu dedicate alle Marine.



“Il tema ambientale è fondamentale per il futuro del paese – spiega il Sindaco Fabrizio Piccioni – e per questo è doveroso da parte dell’Amministrazioni Pubbliche prestare massima attenzione e rispetto a tutti quegli elementi che vanno a salvaguardarne i principi. Medesima cosa spetta anche a tutti i cittadini”.